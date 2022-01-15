Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da il danışma toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dindar nesil vurgusu yaptıkça muhalefetin kudurduğunu söyleyerek, "Öyle Z, Y filan değil TEKNOFEST geçliği geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da il danışma toplantısına katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında gençlerin sık sık tezahüratlarıyla araya girmesiyle samimi görüntüler ortaya çıktı.

"DİNDAR NESİL DEDİKÇE CHP KUDURUYOR"

Muhalefetin sık sık Z kuşağı söylemleriyle gündem yaratmasını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Öyle Z, Y filan değil TEKNOFEST geçliği geliyor. Ben dindar nesil dedikçe bu CHP kuduruyor, çıldırıyor. Dilleri ile akılları arasındaki bağ kopmuş durumda." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle Z, Y filan değil TEKNOFEST gençliği geliyor VİDEO



"ALLAH DAYANIŞMAMIZI DAİM EYLESİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biz bu şehri seviyoruz. Bu şehrin görenleri meftun eden güzelliğini seviyoruz. Hepsinden öte biz bu şehrin insanlarını seviyoruz. 81 vilayetin 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi seviyoruz.

Rabbime bizlere bu güzel ülkeye hizmet etme şerefini bahşettiği için, tarihi şanlı zaferlerle dolu bu aziz millete hizmetkâr olma fırsatı verdiği için hamdediyorum. Rabbime şahsımıza sizler gibi vefakâr, cefakâr yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum.

Şu muhteşem dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Aydın İl Başkanımıza ve yönetimine böyle güzel atmosferde kalplerimizi buluşturduğu için teşekkür ediyorum.

Aydın'ın il danışma meclisi toplantımızın şehrimiz, partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Aydın teşkilatımızda görev alan tüm arkadaşlarıma, gayretleri, hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Ailesinden, işinden, vaktinden fedakârlık yaparak ülkemize, milletimize aşkla hizmet eden o yiğitlere gerçekten minnettarız.

"AK PARTİ NEFERLERİNİ HAYIRLA YAD EDİYORUZ"

Büyük ve güçlü Türkiye idealinden asla vazgeçmeyen tüm AK Parti neferleri hayırla yâd ediyoruz. Aydın'ın bizim kalbimizde müstesna bir yeri var. Aydın merhum Adnan Menderes gibi vatan, millet sevdalısı bir devlet adamını yetiştirmiş, Türk siyasetine kazandırmış özel bir şehirdir.

Bugün merhum Başbakanımızı, yiğit zeybeğimizi kendi memleketinde bir kez daha şükranla, özlemle yâd ediyoruz. Toplantımızdan sonra açılışını yapacağımız Adnan Menderes Müzesi'yle inşallah onun ismini, mirasını gelecek nesillere aktaracak bir eseri daha Aydın'a kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Rahmetli Menderes gönül kumaşı ipekten dokunmuş milletine karşı müşfik, bu ülkeye meftun, çalışkan ufuk ve dert sahibi bir siyasetçiydi. Milletimizi inim inim inleten tek parti faşizmin ardından Anadolu insanının yüzü ilk kez onun döneminde güldü.

Millletimiz onun yüzünde aydınlığı, umudunu, kendinden bir parça gördü. Türkiye hizmetle, eserle, yatırımla ilk kez onun zamanında tanıştı. Yokluk ve yoksulluğun pençesinde kıvranan köylümüz ayağındaki çarığı ilk defa Menderes'le çıkardı. İmam Hatip okulları onun döneminde açıldı, Ezan-ı Muhammedi 18 yıl sonra onun zamanında okundu.

"MİLLETİMİZ MENDERES'İ UNUTMAMIŞTIR"

Karşılaştığı onca zorluğa, engele rağmen Türkiye'yi ekonomik olarak, siyasal, sosyal, diplomatik olarak çok ileri seviyelere taşımıştır. 10 yıl süren çalışkanlığı, halka yakınlığı ve hizmetiyle milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Şehit edilmesinin üzerinden 60 sene geçmesine rağmen milletimiz Menderes'i unutmamıştır.

Yalan haberler, ahlaksız iftiralarla, kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmamıştır. Dümbüllü Tiyatrosu'ndan farkı olmayan Yassıada mahkemelerinde onları idamlara getirenleri asla unutmamıştır. Bugün Adnan Menderes ismi geçinde 7'den 70'e insanımızın tamamına kor ateş düşüyorsa, onu idam sephasına yollayanları hatırlayınca aynı şekilde öfkesi kabarıyor.

Milletimizin sözde yargı kararlarıyla işlenen bu cinayetin faillerini aradan geçen 60 seneye rağmen lanetle, nefretle hatırlıyor. Ey CHP bunun bedelini hem bu dünyada hem de ebedi alemde ödeyeceksiniz. Teşkilatlarımız Adnan Menderes ve yol arkadaşlarına kurulan tuzakları çok iyi öğrenmesi lazım. 27 Mayıs'a giden yolun taşların kimler tarafından döşendiğini gençler, hanım kardeşlerimiz, ana kademe çok iyi bilmeliyiz.

"İFTİRALARI MİLLETİN ÜSTÜNE BOCA ETTİLER"

O karanlık günleri ne kadar iyi bilirsek bugün CHP'nin yürüttüğü kirli siyaseti o kadar iyi anlarız. Merhum Menderes ve arkadaşlara yönelik sizlere çok tanıdık gelecek birkaç iftirayı paylaşmak istiyorum. Güya Menderes Ardahan'ı ve Kars'ı Ruslara satmak istiyormuş. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın banka hesabında tam 103 milyon lira varmış. Fatin Rüştü Zorlu'nun Avrupa'da bindiği araba altın kaplamaymış.

Demokrat Parti binlerce genci öldürmüş, cesetler Et Balık Kurumu'nda toz haline getirilmiş. CHP'li siyasetçiler 27 Mayıs öncesinde size de çok tanıdık gelen bunlar gibi yüzlerce iftirayı adeta millete üstüne boca ettiler. Ne Menderes'in vatan topraklarını satması sözkonusuydu ne sözü edilen siyasetçilerin hesaplarında öyle bir para vardı.

Ne altın kaplama araba mevcuttu, ne öğrenciler öldürülüp, kıyma makinalarına atılmıştı. Bunların hepsi CHP'nin utanç verici iftiralarından ibaretti bugün olduğu gibi. Bu dönemde CHP'li siyasetçiler ve onlardan aşağı kalmayan basın yayın organları her gün iğrenç ithamlarla Menderes'i yıpratmaya çalışmıştır. Dönemin CHP Genel Başkanı kamu görevlileri üzerinden baskı kurarak devleti işlemez hale getirmiştir. Dünya değişti. Türkiye değişti, herşey değişti ama CHP'nin siyaset tarzı hiç değişmedi.

"MİLLETİ SİNDİREBİLECEKLERİNİ SANIYORLAR"

Bu bayat senaryo farklı oyuncular vasıtasıyla halen sahnelenmek isteniyor. CHP Genel Başkanı kamu kurumlarına mafyavari baskınlar düzenleyerek, kamu görevlerini alenen tehdit ederek devleti felç etmek istiyor. Milletimizi sindirebileceklerini sanıyorlar.

Sağa sola sürekli saldırarak insanımızı rencide ederek, milletin inanç değerlerini hedef alarak, başarısızlıklarını örtmenin hesabını yapıyorlar. Milletimizin, ülkemizin, Türkiye'nin değiştiğini bir türlü hesap edemiyorlar. 15 Temmuz destanıyla beraber Türkiye'de artık demokrasi dışı yol ve yöntemlerin kapandığını göremiyorlar.

Bu milletin şiddet, terör, vesayete, faşizme, halka rağmen halkçılığa izin vermeyeceğini kavrayamıyorlar. Güya milletvekilliği sıfatını taşıyorlar. Bu milletin sabır sınırlarını göremeyecek kadar millete yabancılar. Halka açıkça yalan söyleyerek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar."