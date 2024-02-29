Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aydın'da coşkulu kalabalık karşıladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitingleri kapsamında Aydın'da vatandaşlara bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Erdoğan, alanda bulunan vatandaşların sayısını da paylaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de siyasi arenadaki hareketlilik sürüyor.

31 Mart yerel seçimlerine doğru ilerlerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Dün Kütahya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Aydın'da kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlar, "AK Gençlik seninle gurur duyuyor" tezahüratlar yaptı.

Alanda 52 bin kişi Cumhurbaşkanı'nı karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da alanda kendisini dinlemeyen gelenlerin sayısını da açıkladı. Erdoğan'ı Aydın'da 52 bin kişi karşıladı.

Meydanda 52 bin kişi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu ne demektir? 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz" dedi.

52 bin kişilik kalabalığa hitap eden Erdoğan konuşmasının devamında, "Bugün adı gibi Aydın, cesur efeleriyle dünyaya nam salmış Aydın'da sizlerle olmak mutluluk duyuyorum. Bu şehir bize şehit Adnan Menderes'in emanetidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden sözlerinde şu ifadeler yer aldı;

"Ülkemizin darbeler zincirinin önemli halkalarından biri de 28 Şubat postmodern darbesiydi"

Adnan Menderes ülkesine ve milletine yaptığı hizmetlerin bedelini canını dar ağacında vererek ödedi. Türkiye'nin demokrasi adımları her kargaşada ne yazık ki kesintiye uğradı. Bu defa durum farklı. Kendi iç meselelerimizle uğraşırken bizimle aynı seviyede olan ülkeler aldı başını gitti. Ülkemizin darbeler zincirinin önemli halkalarından biri de 28 Şubat postmodern darbesiydi.



Ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir. Aydın bize Adnan Menderes'in emanetidir. Menderes'i hoyratça başbakanlık koltuğundan indirip dar ağacına gönderen zihniyet 28 Şubat darbesinde daha incelikli metotlar kullandı.



Kılık kıyafetinden dolayı kadınların okuma ve çalışma haklarının gasp edildiği, sermayenin renklere bölünerek baskı altına alındığı, bazı medya organlarının darbe bülteni gibi yayınlar yaptığı özgürlük namına ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiği o karanlık günleri unutmadık, unutmayacağız. Bize kendi siyasetimizde darbecilerle sık sık yüz yüze geldik.

"15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler"