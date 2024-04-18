Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme, Arslan'ın, görev süresinin sonuna yaklaştığı bir dönemde kayıtlara geçti. Zühtü Arslan, 20 Nisan'da görev süresini tamamlayacak.
Külliye'de görüştüler
Erdoğan, Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İkili, görüşme öncesinde el sıkışırken kameralara poz verdi.
Yeni AYM Başkanı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için geçen ay yapılan seçimde 9 oy alan Kadir Özkaya, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanı oldu. Özkaya, 22 Nisan'da göreve başlayacak.
Kadir Özkaya kimdir
1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun oldu. 1991'de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı.
Danıştay üyeliğine 2011'de seçildi. 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020'de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçildi.
2 yıllığına başkanlık yapacak
Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.
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