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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan’la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan’la görüştü Erdoğan, koltuğu devretmeye hazırlanan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan ile bir araya geldi. Görüşmeye, Külliye ev sahipliği yaptı.