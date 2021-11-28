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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
- AA
- 28.11.2021 - 18:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta temaslarına devam ediyor.
ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
YARIM SAAT SÜRDÜ
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nin ardından Karakum Otel'de basına kapalı yapılan görüşme, yarım saat sürdü.