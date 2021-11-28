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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
    • AA
    • 28.11.2021 - 18:37
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta temaslarına devam ediyor.

    ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ

    Erdoğan, ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

    YARIM SAAT SÜRDÜ

    Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nin ardından Karakum Otel'de basına kapalı yapılan görüşme, yarım saat sürdü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü #3

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