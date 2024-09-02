Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi..

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i Azerbaycan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi’nin zaferi nedeniyle tebrik etti.

TEBRİK ETTİ

Seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkının Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’i Azerbaycan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi’nin zaferi nedeniyle tebrik etti.



Seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkının Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan’ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de belirtti.