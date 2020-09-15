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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Erdoğan, Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycanlı mevkidaşını kutladı.
- AA
- 15.09.2020 - 14:58
- Güncelleme : 15.09.2020 - 14:58
Türkiye, uluslararası temaslarına ara vermeden devam ediyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.