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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

    Erdoğan, Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycanlı mevkidaşını kutladı.
    • AA
    • 15.09.2020 - 14:58
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 14:58
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

    Türkiye, uluslararası temaslarına ara vermeden devam ediyor.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

    Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e tespih hediye etti ViDEO

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