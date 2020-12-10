Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'da mücadele bitmedi

Bakü'de gerçekleşen Karabağ Zaferi kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasıyla mücadelenin bitmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Karabağ Zaferi kutlamalarına katıldı.

Törende kardeşlik vurgusuna dikkat çeken Erdoğan, iki ülkenin sırt sırta verdiği sürece başarıdan başarıya koşacağını söyledi.

MÜCADELE BİTMEDİ

Karabağ Zaferi'ne yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor.

Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklamalarından öne çıkanlarda şu ifadeler yer aldı:

"Kardeşim Aliyev, böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vaziyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir.

Karabağ'ı anavatan ile buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyorum.

Bu zafer gününüzde sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz.

Şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.





"BAŞARININ EN BÜYÜK PAYI, İLHAM ALİYEV'İNDİR"

Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri kıymetli kardeşim İlham Aliyev'e aittir.

Azerbaycan inşallah destan yazmaya devam edecektir.

Türkiye, Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş, tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur.

Kendimize her zaman Haydar Aliyev'in '2 devlet tek millet' şiarını rehber aldık.

Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemize yara eyledik.

Bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için aranızdayız.

Mücadele çok daha farklı alanlarda devam edecek.





"ERMENİLER, TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARI YAĞMALADI"

Mezarlıklar bile tahrip edilmiş, camiler yıkılmıştı. Ermenilerin bazıları tarihi ve kültürel varlıkları da yağmaladılar.

100 masum sivil şehit edilmiş, anneler yavrusuz, çocuklar anasız-babasız bırakılmış, 416 kardeşimiz de yaralanmıştır.

Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan 1 milyon kaçkın göçkün kardeşlerimiz toprakları için sabırsızlanıyor.

Bu kardeşlerimizin hasretinin en kısa sürede sona ereceğine inanıyorum.

Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.





"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN SIRT SIRTA VERDİĞİ MÜDDETÇE..."

Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor.

Ermeni politikacıların barış ve istikrar konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz.

Aliyev kardeşim, Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen takdire şayan bir tavır sergilemektedir.

İyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini istiyoruz.

Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir.





"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

Laçin, Suşa, Kelpecer artık özgürdür.

Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir.

Rabbime bizlere bu günleri yaşattığı için sonsuz teşekkür ediyorum.

Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur.

Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak bu toprakları daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir yer haline getirmek için mücadele etmektir.

Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdiği müddetçe, Allah'ın izniyle başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir."