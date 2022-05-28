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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanına ortak olacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle TEKNOFEST'e katılmak üzere Azerbaycan’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
    • 28.05.2022 - 09:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanına ortak olacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Azerbaycan'a gidiyor.

    Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, yurt dışında ilk kez düzenlendiği Bakü'de Azerbaycanlılardan yoğun ilgi görüyor

    7'den 70'e tüm Azerbaycanlılardan ilgi gören etkinlikte, 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteri ve teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

    TEKNOFEST'e katılacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bu heyecana ortak olmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak Azerbaycan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek." denildi.

    Ödülleri Erdoğan verecek

    Yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan da TEKNOFEST heyecanına ortak olacak #1


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