Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Şuşa zaferini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Açıklamalarına Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını geri almasıyla başlayan Erdoğan, kardeş ülkenin Şuşa zaferini tebrik etti.

"AZERİ TÜRK KARDEŞLERİMİZ SABRETTİLER, VE ZAFERE ULAŞTILAR"

Azerbaycan'ın 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından ihmal edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, "Azeri Türk kardeşlerimiz sabrettiler ve zafere ulaştılar." dedi.

Türkiye'nin, Dağlık Karabağ sorununda ilk günden bu yana Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini açıkça belirten Recep Tayyip Erdoğan, işgal altında olan diğer toprakların da kısa sürede özgürlüğe kavuşturulacağını söyledi.

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİN ŞUŞA ZAFERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'la ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Sözlerime Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum."

30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz, sabrettiler ve zafere ulaştılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın kayıtsız şartsız yanındayız VİDEO









"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN SEVİNCİ BİZİM DE SEVİNCİMİZDİR"

Türkiye, en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu. İşgal altında bulunan topraklarını kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında oldu. Ermenistan’ın saldırganlığıyla başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ’ı özgürlüklerine kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa’nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yankın olduğunun da işaretidir."