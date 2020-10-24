Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara yürüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aliyev ile görüştüm, Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"AZMİN ELİNDEN HİÇBİR ŞEY KURTULMAZ"

Kadir Has Stadyumu’nda gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sabah İlham Aliyev gardaşım ile görüşmemizi yaptık. Azeri televizyonunda spiker bayan kardeşimin o gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım. Şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Oraları geri almaya başladılar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. İmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah Kerim. İşte bu büyük millet böyle canlandı. Bu bir sevda öyküsü Hazar'dan Balkanlar'a” dedi.

Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar VİDEO

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