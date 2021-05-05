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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.
- AA
- 05.05.2021 - 22:16
- Güncelleme : 05.05.2021 - 22:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğinde, azınlık cemaatlerinin temsilcilerini ağırladı.
AZINLIK CEMAATLERİ TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI
Yemekte, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.