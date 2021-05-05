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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.
    • AA
    • 05.05.2021 - 22:16
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 22:26
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğinde, azınlık cemaatlerinin temsilcilerini ağırladı.

    AZINLIK CEMAATLERİ TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

    Yemekte, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi #4

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