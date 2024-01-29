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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Babalar sözünü tutar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Babalar sözünü tutar Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Eskişehir'de gençlerle buluştu. Erdoğan'ın programda "Babalar sözünü tutar" ve "Cumhurbaşkanım karizmanız şaka mı?" yazılı pankartları okuması gündem oldu.