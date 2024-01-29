Partilerde yerel seçim hazırlıkları sürüyor...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Eskişehir'de yoğun programlarını sürdürdü.
Eskişehir'de ilk olarak ilçe adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gençlerle buluştu.
Gençlere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılmış olduğu "Gençlik Aşkıyla Eskişehir" programında gençlere hitap etti.
Açılan pankartları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı gündem oldu.
"Ben yaptım, babalar sözünü tutar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin açtığı "Babalar sözünü tutar" pankartına "Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Vallahi ben yaptım, babalar sözünü tutar" yanıtını verdi.
İşte karşınızda hakikat"
"Cumhurbaşkanım karizmanız şaka mı?" yazılı pankarta ise "İşte karşınızda hakikat" diyerek mizahi bir şekilde cevap verdi.
Sosyal medyada viral oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda pankartları okuduğu anlar sosyal medyada viral oldu.
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