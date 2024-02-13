Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi’ne katılmak üzere Dubai'ye gitti.

Onur konuğu olduğu zirvede bir konuşma da gerçekleştirecek olan Erdoğan, ikili temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Zirveye dair

Erdoğan, “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında düzenlenen, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getiren Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak.

Erdoğan’ın ayrıca, katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı bakanlar eşlik ediyor

Erdoğan’a BAE ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)