Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda ağırladı. Görüşmede Zayed, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.

ensonhaber.com UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Inter ve Manchester City bu gece saat 22:00'da İstanbul'da karşılaşacak. Bu dev maç kapsamında Türkiye'ye kritik ziyaretler gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi. Togg'u inceledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi. İlişkilerin sürdürülmesinde mutabık kalındı Çalışma ziyaretinde strateji ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülkeyi bir araya getiren kapsamlı ekonomik ortaklığın ilerletilmesi konuları ele alındı. Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Yeni bir süreç başlatıldı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Kasım 2021’de Türkiye'yi ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilişkilerin bozulduğu BAE'yi 6 yıl aradan sonra Şubat 2022'de ziyaret etmişti.