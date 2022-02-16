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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşünde uçakta gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
    • AA
    • 16.02.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 14:07
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşünde uçakta gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    "(Elektrik faturaları) Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. Kabine toplantısında görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız."

    "(Zincir marketlere) Biz KDV’yi 7 puan indirdiysek, sizden de en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz' dedik. Onlardan da bu istikamette açıklama aldık."

    "Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek."

    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bu milletin kendisi getirmiştir. Bunu kabul etmeyenler en başta millet iradesine saygısızlık yapıyor demektir."

    "(6 muhalefet partisinin toplantısı) HDP’yi çıldırtıyorlar. Oldu olacak onu da alın yanınıza. Daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz."

    "Bir iki ay içerisinde rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz, hiç endişeniz olmasın."

    Ayrıntılar gelecek...


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