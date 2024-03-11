Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Emiri Al Nahyan ile görüştü BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ın doğum gününü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'ini de kutlayarak Türkiye'ye davet etti.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Bir yandan yerel seçim çalışmalarını sürdüren Erdoğan, bir yandan da görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüştü.

Görüşmede Al Nahyan'ın doğum gününü ve Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eden Erdoğan, BAE Emiri'ni Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı için Türkiye’ye davet etti.

Türkiye'ye davet etti

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: