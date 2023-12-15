Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Emiri ile Gazze'yi görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü. Erdoğan görüşmede, İİT ve Arap Birliği zirvesinde alınan kararların uygulanması gerektiğini kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze diplomasisini sürdürüyor.

7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme daha gerçekleştirdi.

BAE Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü.

Kalıcı ateşkes ele alındı

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları, Türkiye’nin Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ve barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bir an önce durdurulması ve kalıcı ateşkesi sağlamak için atılan adımların kararlılıkla devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda alınan kararların önemine vurgu yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması ve uluslararası toplumun Filistin’e desteğini artıracak girişimlerin birlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze diplomasisi kapsamında 30 bire bir, 32 de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katıldığı her platformda Filistin'in haklı davasını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bugüne dek süren İsrail soykırımının sona ermesi için 4 uluslararası zirvede dünyaya barış çağrısında bulundu.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Liderler Zirvesi, Suudi Arabistan Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi ile son olarak Dubai'de gerçekleştirilen BM Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde Gazze diplomasisini devam ettirdi.