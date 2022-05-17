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Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhammed bin Zayed ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhammed bin Zayed ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ile Abu Dabi'ye geldi. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la bir araya geldi.