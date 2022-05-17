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Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhammed bin Zayed ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ile Abu Dabi'ye geldi. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la bir araya geldi.
- 17.05.2022 - 16:43
- Güncelleme : 17.05.2022 - 16:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi’ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüşme gerçekleştirdi.
Taziyelerini iletti
Erdoğan, havalimanında bir araya geldiği Nahyan'a, eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın geçen hafta hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhammed bin Zayed ile görüştü VİDEO
Erdoğan'a; Akar, Kurtulmuş ve Altun eşlik ediyor
Erdoğan'a, ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.