Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de: Dünya Hükümetler Zirvesi'nde onur konuğu olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında BAE'ye geldi. Dünya Hükümetler Zirvesi'nde onur konuğu olarak yer alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ikili görüşmeler yapacak.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yetkililer karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye geldi.

Dünya Hükümetler Zirvesi'nde onur konuğu olacak

Ziyaretin önemli bir bileşeni de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde onur konuğu olarak yer alması olacak.



Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını bir araya getirecek zirvede ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gazze'deki gelişmeler konuşulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bir konuşma yapacak ayrıca gerçekleştireceği ikili görüşmelerde başta Gazze konusu olmak üzere gelişmeleri değerlendirecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)