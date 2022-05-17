Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın vefatının ardından duyurduğu taziye ziyaretini bugün gerçekleştirecek.

Türkiye, dış politikada Körfez ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir döneme girdi.

Mısır ile devam eden diyalog süreci, Suudi Arabistan ve İsrail'le karşılıklı görüşmeler yapılırken dikkat çeken yakınlaşmalardan biri de Birleşik Arap Emirlikleri'yle oldu.

Önce BAE'nin yeni prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Türkiye'ye geldi.

Peş peşe görüşmeler yeni dönemin kapısını araladı

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için adımlar atılırken, bin Zayed al-Nahyan'ın ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan karşılık geldi.

Erdoğan, BAE'ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

BAE'yi yasa boğan ölüm

İki ülke arasındaki sıcak atmosfer devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü, başsağlığı diledi.

BAE'ye hareket edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem başsağlığı hem de iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek için bir kez daha BAE'ye gidiyor.

Erdoğan, bugün öğlen saatlerinde taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket edecek.

Yeni Devlet Başkanı Bin Zayed El Nahyan'la görüşecek

Birleşik Arap Emirlikleri yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.