Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14-15 Şubat tarihindeki ziyaretinde, ikili ilişkiler değerlendirilecek; masada ise yeni anlaşmalar yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İKİLİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları masaya yatırılacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

YENİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.