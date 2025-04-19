Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşlara, 81 ilde gecesini gündüzüne katıp fedakarca çalışan tüm hekimlere, hemşirelere ve 1,5 milyonluk sağlık ordusunun her bir mensubuna muhabbetlerini ileterek başladı.

Akabinde ise son zamanlarda sosyal medyada konuşulan normal doğum pankartına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesinde ev sahibi takımın sahaya çıktığı "Doğal olan normal doğum" yazılı pankarta gelen eleştiriler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Rencide edecek bir durum yok" diyerek şöyle devam etti:

"NİÇİN BU KADAR RAHATSIZ EDİYOR SİZİ"

Bir futbol kulübümüz Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanyaya destek olmak için pankartla çıktı. Kimseye bir saygısızlık yoktu. İddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu.



Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Son yıllarda ülkemizin kanayan yarası olan bir sorunun çözümüne katkı sunma amacı vardı. Bunun üzerine malum odaklar harekete geçtiler. Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler, sonra Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldılar.



Son derece çirkin ifadelerle ortalığı velveleye verenlere soruyorum. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Sağlık Bakanlığı'nın görevi milletin sağlığını korumak değil midir?



Ortada dünya ortalamalarına göre anormallik varsa çözüm üretmek değil midir? Toplum sağlığı için elindeki tüm imkanları seferber etmesi dışında ne yapmasını bekliyorsunuz?

"NÜFUS HIZIMIZIN DÜŞTÜĞÜ ORTADA"

Bilimsel veriler ortada. Nüfus artış hızımızın düştüğü seviye ortada. 10-20 yıl sonraki tehditler ortada. Açık ve net söylüyorum doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımızın alarm verdiği dönemde bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yok. Bu bir beka meselesi.



Kimsenin ideolojik saplantılarla, yönlendirmelerle, sapkın akımlarla milletimizi zehirlemesine asla müsaade etmeyiz.

400 YATAKLI YENİ HASTANE

Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin Bağcılara, İstanbul'a, Türkiye'ye ve sağlık camiası için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere yüklenici firmamıza, işçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize, projede emeği geçen her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum.

400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi de 900'e yükselmiş oluyor. Uzun ve titiz bir çalışma neticesinde inşa edilen Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemiz bir kez daha hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK ÜLKENİN GELİP İNCELEDİĞİ MODERN BİR SAĞLIK ALTYAPISINI ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attıklarını vurgulayan Erdoğan, "Dünyada örnek alınan, birçok ülkenin gelip incelediği modern bir sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık.

Aile hekimiyle, polikliniğiyle, hastanesiyle, en ileri teknolojili her türlü aracı gereciyle, 23 sene öncesine göre hayal dahi edilemeyen bir seviyedeyiz. Elbette kimi yerlerde birtakım eksiklikler, aksaklıklar olabilir.

Ama oralarda da şikayetleri gidermek için yoğun gayret gösteriyoruz. İnsanımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

"MİLLETİMİZE HİZMETİ AŞKLA YAPIYORUZ"

Bakın, bizim siyasette rehberimiz bellidir. Devlet, millet için vardır. Devlet, vatandaşına hizmet etmek için vardır. Bunun için hep ne diyoruz? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Bu anlayışla tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Yeni sağlık tesislerimizle, acil sağlık hizmetlerimiz ve aile hekimliklerimizle, insan kaynağı, çalışma şartları ve özlük haklarını iyileştirdiğimiz sağlık personelimizle milletimize aşkla hizmet ediyoruz.



Atalar, 'Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür' demiş. Aradan zaman geçince insan geçmişi unutabiliyor. Özellikle yaşı 30'un altında olan kardeşlerimiz 2002 öncesini doğal olarak hatırlamıyor.

"SAĞLIK HİZMETİNDE 23 YILDA DEVRİM YAŞANDI"

Sıra bulmanın ayrı dert, ilacın ayrı dert, tedavinin ayrı dert olduğu o kötü günleri hamdolsun gençlerimiz bilmiyorlar. Eskiden sağlık deyince, hastane deyince insanlarımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyorlar. Burada çok kısa bir şekilde sizlerle bazı rakamları paylaşmak isterim. Özetin de özeti olan bu rakamlar sağlıkta nereden nereye geldiğimizi net bir şekilde ortaya koyacaktır diye ümit ediyorum.



Geride bıraktığımız 23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandı. Rakamlar da bu devrimi inkar edilmez bir şekilde ispat ediyor. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık.



37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin yapımı sürüyor. İhale, proje ve arsa süreci devam edenler bittiğinde, yaklaşık 60.000 yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hastane yatak kapasitemizi 164 binden aldık, 270 bin 511'e taşıdık. 192 bin 824'ü hekim ve uzman hekim olmak üzere 1 milyon 47 bin yeni personelle sağlık ordumuzu daha da büyüttük.

"SAĞLIK TESİSLERİMİZİN İMKANLARINI İYİLEŞTİRDİK"