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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'yu kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i kabul etti.
    • DHA
    • 27.07.2020 - 23:11
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'yu kabul etti

     

    Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti."

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'yu kabul etti #1

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