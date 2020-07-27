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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i kabul etti.