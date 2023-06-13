Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zengezur Koridoru Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkileri güçlendirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmelerin ardından ortak basın açıklamasında yolun medeniyet olduğuna vurgu yaparak "Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz durumunda bize kazandıracak" dedi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’deki ziyaretinin ardından dün akşam Azerbaycan’a geldi.

Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Zengezur Koridoru vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

İki lider görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmaları sırasında Zengezur Koridoru önemini vurguladı.

Erdoğan, "Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz durumunda iki önemli durumu bize kazandıracak. Gerek karayolu gerek demiryolu konusunda Türkiye'nin Nahçivan ile olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmlarında şu ifadelere yer verdi:

Bizleri cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yüzde 86 gibi katılımda gerçekleşen Seçim dünyada müstesna bir seçim olmuştur. Milletimizin teveccühü ile galip çıkmak ve ilk ziyaretimizi KKTC ve Bakü'ye gerçekleştirmek bizleri ayrıca memnun etmiştir. Kendi evimizdeyiz.

İlham kardeşim, bugünkü kabine toplantısında bakanlar kurulunun karşılıklı toplantısını güzelce özetledi. Hangi alanlarda neler yaptık yapıyoruz.



İkili baş başa yaptığımız görüşmeyi etraflıca ele aldık. İkili yaptığımız görülme sonrası heyetler arası görülmenin özetini güzelce sundular. İki kardeş ülkeyiz. İki devlet tek millet anlayışı ile yürüdük.



Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizim törenimize İlham kardeşimin refikaları ile birlikte törende bulunmuş olması dünyaya ve ülkemize bir mesajdır. Aynı şekilde ben de refikamla birlikte ziyaretimizi gerçekleştirdik.



Duygularımızın ne denli ileri gittiğinin ifadesidir bu. Başbakanlığımızdan bu yana bunu sürekli olarak hep yaşadık, yaşıyoruz.



Misafirperverlikleri sebebiyle teşekkür ediyorum.

"Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmaları sürüyor"

Attığımız adımlardan biri Türkiye Azerbaycan üniversitesi çalışmasıdır. Yasal bir düzenlemenin gereğinden ilham kardeşim bahsetti. Bu adımı attığımız anda Türkiye Azerbaycan arasında böyle bir üniversite kurmanın geciktiğini yaşadık. Azeri kardeşlerimiz Türkiye'ye geleceği gibi Türk öğrencilerimiz de Azerbaycan'da okuma şansı elde edecek.



Enerji alanında yıllardır yapılan çalışmalar var. Detayları bakan arkadaşlarımız çalıştı. Daha neler yapabiliriz diye çalışmalar yapıldı. Avrupa Türkiye üzerinden alacakları gaz için heyecanlılar.



Devamlı ricada bulunuyorlar. Üzerimize düşeni yapacağız. Savunma sanayinde atılacak adımlar önem arz ediyor. Atacağımız adımlarla eğitimi konusunda üzerimize düşen görevleri aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz.



Şu anda özel sektörümüzün burada attığı adımlarda müşterek bir çalışmayı başarı ile yürütüyor firmalarımız. Ulaştırmada Türk müteahhit firmaları başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor.

"Zengezur Koridoru ilişkilerin güçlenmesine sebep olacak"

Tabii Şusa bildirgesindeki gibi o beyanname içeriğinde neler varsa içeriğini bundan sonra başarılı bir şekilde devam ettirmeye olan inancımız tamdır.



Tabii en çok üzerinde durduğumuz Zengezur konusunu süratle halletmemiz halinde bu bize iki önemli adım kazandıracak.



Gerek karayolu gerek demir yolu noktasında atılacak adımla Iğdır Nahcivan bağlantıları güçlü hale gelecek. Bu da bizim ayrı bir ilişki güçlenmesine vesile olacak. Yol medeniyettir.



Yolunuz varsa medenisiniz. Yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınızdır. Şu anda Azerbaycan'ın da savaş sonrası hassasiyetler üzerinde durduğu konu yollardır. Özellikle şu anda bundan önceki gelişimde de gördüm.



Tünel ve viyadükler ne denli geliştiğini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Bunları gördükçe iftihar ediyoruz.

"Nüfus ülkenin gücüdür"