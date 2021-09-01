Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balıkçı kardeşlerimize bereketli bir sezon diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balıkçı kardeşlerimize bereketli bir sezon diliyorum

Sezonun balıkçılar için başarılı geçmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun" dedi.

Balıkçılar, av yasağının sona ermesinin ardından "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Limanlara kasalar dolusu balıkla geri dönen balıkçılar, tezgahları şenlendirdi.

BEREKETLİ VE BAŞARILI SEZON TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sezonla ilgili Twitter adresinden paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum.

"PRUVANIZ NETA, DÜMENİNİZ VİYA..."

Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun…" ifadelerini kullandı.