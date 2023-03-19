Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de depremzedelerle yemekte buluştu Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarının ardından Balıkesir'e gelen depremzedelerle beraber yemek yedi.

Türkiye hep bir elden, deprem izlerini siliyor...

Kahramanmaraş merkezli büyük felaket 50 bine yakın canımıza mal oldu.

11 deprem bölgesi adeta enkaz yığınına dönerken, afetin ilk anlarından itibaren devlet tüm gücünü seferber etti.

Mehmetçik kışlasından çıkarken, AFAD ekiplerinden madencilere kadar herkes elini taşın altına koydu.

Depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için çadır kentler kurulurken, yerlerle bir olan kentlerin ayağa kalkması için çalışmalar başlatıldı.

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi hizmete girdi

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

Depremzedelerle yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış sonrası Balıkesir'e gelen depremzede vatandaşlarla yemekte bir araya geldi.

Depremzede ailelerle tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen çocuklarla da uzun süre sohbet etti.

"Yıkılan şehirleri bir an önce ayağa kaldıracağız"

Yemek sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin yıkılan şehirleri bir an önce ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

"Devlet tüm kurumlarıyla bölgede"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Enkazlarımız çok fazla ve bu enkazlarımızla ilgili, bunları inşa ve ihya çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz bunları Van’da, Bingöl’de ve İzmir’de olduğu gibi süratle tamamlamak ve buralara hak sahiplerini yerleştirmek.



Bugüne kadar verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirdiysek inşallah burada da verilen sözler yerine gelecektir.



Bakan arkadaşlarım ve valilerimiz deprem bölgesinde görev yapıyorlar ve devlet tüm kurumlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

"Süratle inşaatlarımızı sürdüreceğiz"