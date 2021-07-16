Euro
10.1076
-0.29%
Dolar
8.5319
-0.38%
Altın
500.37
-0.73%
Borsa
1.365
-0.13%
Bitcoin
273.178
-0.21%
EXEN Coin
24.65
0.28%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu

    Ayasofya-i Kebir Camii’nde cuma namazını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent’e geçerek yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 16:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasoyfa-i Kebir Camii Şerifi’nde kılmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    Daha sonra Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada incelemelerde bulundu.

    YARIM SAAT KALDI

    Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, içeride yaklaşık yarım saat kalmasının ardından camiden ayrıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir