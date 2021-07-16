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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu
Ayasofya-i Kebir Camii’nde cuma namazını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent’e geçerek yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu.
- İHA
- 16.07.2021 - 16:01
- Güncelleme : 16.07.2021 - 16:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasoyfa-i Kebir Camii Şerifi’nde kılmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Daha sonra Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada incelemelerde bulundu.
YARIM SAAT KALDI
Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, içeride yaklaşık yarım saat kalmasının ardından camiden ayrıldı.