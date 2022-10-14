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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’a gidecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’a gidecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın maden kazasının yaşandığı Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 23:25
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 23:46
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

    Cumhurbaşkanı, Bartın'a gidecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

    Erdoğan'dan açıklamalar

    Maden kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbakanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

    "Bartın’ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum.

    Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

    Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir.

    Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra’ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’a gidecek #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’a gidecek #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’a gidecek #3


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