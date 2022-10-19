Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bartın'daki patlamanın nedeni araştırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da yaşanan facianın nedeninin çalışmalar tamamlanınca öğrenileceğini belirtirken muhalefetin konu siyasi istismar devşirmeye çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısına katıldı.

Burada partililere hitap eden Erdoğan'ın gündeminde Bartın'da meydana gelen ve 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası vardı.

Erdoğan konuya ilişkin son bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı olayın araştırıldığını, patmalanın nedeninin bu araştırma sonucunda tespit edileceğini söyledi.

Erdoğan, yaşanan faciadan sonra muhalefetten gelen tepkilere de dikkat çekerek siyasi istismar yapıldığını söyledi.

"Biz kaza ve kadere inanırız"

"Siyasi istismar yapanları millete havale eden Cumhurbaşkanı,"Maden kazaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor. Ülkemizde kayıt tutulmaya başlandığı 1930 yılından bu yana 2014 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

1983'te Zonguldak'ta 103, 1992'de Zonguldak'ta 263 ölüm, 2014'te Manisa'da 301 ölüm yaşanan kazalar görüyoruz. Bizim inancımız tek bir insanımızın burnunun beşer hatasından dolayı kanamamasını emreder. Can sözkonusu olduğunda en ufak bir esnekliğimiz olamaz.

Hayatını kaybeden her bir madencimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Onların geride bıraktığı yavrularının, sevdiklerinin yüzündeki hüzün adeta ömrümüzden ömür götürüyor. Ama biz aynı zamanda inananlar için burası çok çok öneml, kadere inanan insanlarız. Kaza ve kadere inanırız.

"İhmali olanın gözünün yaşına bakılmayacak"

Tespit edilirse suçlunun yakasına yapışacağız. Eksikler varsa gidereceğiz. Geride kalanlara sahip çıkacağız. Bu makamımızın gereği ve milletimiz ile gönül bağımızın tabii gereğidir. Bunları yaparken de mukadderata teslim olacağız.

Yeri geldiğinde bu ülkenin yüzde 99'u müslüman diyor muyuz? Ama senin Müslümanlık ile alakan yoksa, İslam ile alakan yok ise biz bunu bıraktık. Dua ederken en çok istediğimiz hakkımızda hayırlısını istemek değil midir?

Sonrası Rabbimize aittir. Sen inanmayabilirsin senin bileceğin iştir. Bay Kemal ben kaza ve kadere iman etmiş bir insanım böyle yürüyorum. Bu bizim imanımızın gereğidir. Sen de o yokse bilemem. Amasra'daki maden kazası yasaması ile, yürütmesi ile, yargısı ile hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecektir. İhmali olanın gözünün yaşına bakılmayacak." diye konuştu.

"Rapor gelene kadar söylenen her şey spekülasyondan ibarettir"

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalrı şu şekilde:

"Gaz izleme sistemleri 24 saat çalışmaktadır. Havadaki metan seviyesi yüzde 1 seviyesinde patlatmalar, yüzde 1,5'ta enerji kesilmekte, yüzde 2'de personel tahliye edilmektedir.

Amasra'da yaşanan olayda saat 18.05'te metan gazının yüzde 1,5'a çıkması sebebiyle elektrik kesilmiştir. Saat 18.09'dan sonrasına ilişkin kayıt mevcut değildir.

Ocağımızda tüm önlemler ve sistemlere rağmen nasıl patlama yaşandığını bilmiyoruz. Kurumlar ve uzmanlar çalışmalarını tamamlayınca öğreneceğiz.

Patlamayla ilgili kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondan ibaret kalacaktır. Bu rapor önümüze gelene kadar yapabileceklerimize bakmaktır. Devletimiz tüm bakanları, personeliyle olaya müdahale etmiştir.

Erdoğan: Bartın'daki patlamanın nedeni araştırılıyor VİDEO

Yaralıların durumu

Kazadan sonra 18 saat içinde arama-kurtarma faaliyetleri tamamlanmıştır. 110 çalışandan 41 kardeşimiz maalesef patlamada hayatını kaybetmiştir.

En ileri sağlıktaki teknoloji neyse Çam Sakura Hastanemizde mevcut, eksiklik söz konusu değil. Şu anda ilgilenen doktorlarımız alanlarında kendilerini ispatlamış profesör arkadaşlarımız.

Yangınla ilgili tedavide tüm alanlarda kendilerini ispatlamış doktorlarımız hastalarımızla ilgileniyor.

"Kurumlarımız canla başla görevlerini yapmaktadır"



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve ekibi, destek ekipleriyle birlikte 250 personeli kaza mahalinde görevlendirmiştir. AFAD, emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatımız güvenliği temin etmiştir.

Kurumlarımız canla başla görevlerini yapmaktadır. Afet öncesi yapılan denetimleri de mercek altına aldık.

Denetimlerin en yoğun olduğu yerlerden birisi de Amasra'daki ocağımızdır. Son olarak Ağustos ayında 7 gün süreyle denetlenmiştir. Tüm madenler gibi burası da yülda 4 defa denetlenmektedir.

Buna rağmen bir kaza meydana gelmişse önüyle arkasıyla sebeplerini araştırmak, bulmak ve gerekeni yapmak bizim vazifemizdir.

"Madencilerimizin aileleri devlete emanettir"

Maden kazalarında hayatını kaybedenlere verilecek maddi destekleri kolaylaştırmak için düzenleme devam ediyor. Toplamda 1,5 milyon lira ile 1,750 bin tutarındaki ödemeler başlamıştır. Madencilerimizin yakınlarından kamuda işe girme hakkı olanlar için süreç ilerlemektedir.

Bakanlığımız şehit madenci çocuklarına burs verecek ve eğitim masraflarını karşılayacaktır. hayatını kaybeden madencilerimizin aileleri devlete emanettir."