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Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, sabah saatlerinde Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Barzani, öncesinde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

Barzani ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Beştepe'ye geçti.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

MASADAKİ KONULAR

Barzani’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.

Ayrıca tarafların, bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları da ele alacakları ifade edildi.