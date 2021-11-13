Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Ankara'da yaşayan ve mimar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Başak Cengiz, görev İçin İstanbul'a geldi.

6 aylık nişanlı olan ve görevini bitirdikten sonra Ankara'ya dönüp evleneceği belirtilen Başak, Ataşehir'de saldırıya uğradı.

Yolda yürüdüğü sırada hiç tanımadığı samuray kılıçlı Can Göktuğ Boz'un saldırısına uğrayan Başak, hayatını kaybetti.

Başak gözyaşları içinde toprağa verilirken, tüm Türkiye bu cinayet ile ayağa kalktı.

Genç kızın annesi, "Konuşmamış, tanımamış, bilmiyor, benim yavrum kendisini öldürenin düşmanı değil.

Doğrunun yanında olun. İdamdan başka çaresi yok. Bıçağı satanlara da ceza verilsin. Niye plan kuruyorsun benim yavruma? Önden gelseydi belki yavrum kaçardı." diye konuştu.

Yaşana bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ACILI AİLEYE TELEFON

Adalet Bakanı Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

"ALLAH SABRINIZI ARTIRSIN"

Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah." dedi.

Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah." diye konuştu .

BAKAN GÜL'DEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Gül, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başak Cengiz kızımızın ailesine taziyede bulunduk. Başak'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani hak ettiği cezayı alacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı diledi VİDEO