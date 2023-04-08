Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye sert tepki: İstanbul'a bir çivi dahi çakamadılar Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İBB'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı" dedi.

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Son 21 yılda Türkiye büyük bir yol katetti.

Bu kapsamda yurdun 4 bir yanı ulaşım araçları ile adeta sarıldı.

Bir yandan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraları sarılmaya devam edilirken bir yandan da ülke genelinde mega projelere yönelik çalışmalar da sürüyor.

Bugün ise İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırıldı.

Coşkulu kalabalığa hitap etti

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yapımına başlanan Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete girdi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu kalabalığa hitap etti.

FOTO GALERİ Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açıldı Haberin Detayları

"İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı." dedi.

"İstanbul'u demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert açıklamalarda bulunduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattımızın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



Metro hattının İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızın, Bakanımızın, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İstanbul'u demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz.



Nerede bir eksik varsa müdahale ediyoruz. Bu metro hattını Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldık. Kardeşlerim bakın 3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Ama ben inanıyorum ki o büyük dersi 2024'te verecek İstanbul. Kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te 1'i bitmiş viyadükten başka bir şey yoktur.

"Çam ve Sakura Hastanesi arası ulaşım daha kolay olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Metro istasyonlarımızın tasarımını özgün bir anlayışla tasarladık. Sadece ulaşım bir altyapısı değil, sembol mekanlar kazandırmak istedik. Çam ve Sakaru ile birlikte tüm şehir hastanelerimizi tanıtan şekilde tasarladık. Kent merkezi ve Çam ve Sakura Hastanesi arası ulaşım daha kolay olacak.



Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma hatlarımızla entegre ederek birçok yere kolayca ulaşılmasını sağladık. Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Kayaşehir-Mahmutbey arasını 20 dakikada, Metrokent-İstanbul Havalimanını arasını 24 dakikada, Çam ve Sakaru Hastanesi - Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz.

"İnşallah bundan sonra eser ve hizmetlerimizle birlikte koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz"

Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı bu yapılan hat ile birlikte 324 kilometreye ulaştı.



Kardeşlerim, kimileri sadece laf yapar kimileri de işte böyle iş yapar, hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun peşinden koştuk. Tüm enerjimizi İstanbul'a ve İstanbul'a hizmet etmek aldık. İnşallah bundan sonra eser ve hizmetlerimizle birlikte koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz.



Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı bütün kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Deprem bölgesinde 1 yılda 319 bin konut yapacağız"

Birileri seccadelerin üzerine ayakkabı ile basabilir. Kıblesi kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem. Ramazan tüm müslümanların vahdetinin sembolüdür. Ramazan oruçla, namazla, zikirle gönülerimizi arındırma mevsimidir. Bereketi ve sevinciyle de gelir. Bu sene depremden dolayı ramazanı biraz buruk yaşıyoruz. Hayatını kaybeden 50 bin üzerindeki vatandaşımızın acısı hala yüreğimizdedir. Kalbimizin yarısı burda atıyorsa yarısı da deprem bölgesindedir. Depremzedelerimizi asla unutmuyor, ihmal etmiyoruz. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 78 bin konut ve köy evinin yapımına başlandı. Bunlardan 42 binin temeli atıldı. İnşallah depremzedelerimize 1 yılda 319 bin konut yapıp, evlerini teslim edeceğiz. Van'dan Malatya'ya, Elazığ'dan İzmir'e kadar afetle sarsılmış tüm illerimiz bize Allah razı olsun diyor.



Türkiye'de böylesine büyük bir afetin altına kalkabilecek hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Bu işi biz biliriz, yıllarca bunu ispatladık. TOKİ ile inşaa ettiğimiz 1 milyon 200 bin konut bunun ispatıdır.

"Pazartesi günü uçak gemimiz devreye alıyoruz"

En son milli gururumuz Togg'un da teslimatını başlattı. Kılıçdaroğlu, nerede bunun fabrikası diyordu. Yapamazsınız, edemezsiniz diyorlardı. Yaptık, 1 ayda 177 bin talep oldu. Hamdolsun yerli ve milli Togg'u ülkemize kazandırdık.



Pazartesi günü de uçak gemimizi devreye alıyoruz.

"14 Mayıs Türkiye için ayrı bir bayram olsun"