Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başararak yola revan olacağız 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep başardık, başararak geldik, bundan sonra da başararak yola revan olacağız" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye seçimini yaptı..

61 milyon 441 bin seçmen bugün mahalli idarelerin yönetiminin belirlenmesi için sandık başına gitti.

Saat 17.00'de başlayan oy sayma işleminde sandıkların büyük bölümü açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap etti.

Burada seçim sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola devam mesajı verdi.

"Son 22 yılda girdiğimiz 18'inci sandık imtihanımız"

Erdoğan şunları söyledi:

31 Mart seçimleri, son 22 yılda girdiğimiz 18’nci sandık imtihanımız oldu.



14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra, maalesef, yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık.

"Bizi muhabbetle bağrına basan tüm illetimize teşekkür ediyorum"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, daha öncekiler gibi, bu seçim sınavına da yoğun bir şekilde hazırlandık. Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları gece gündüz demeden sahadaydı. Teşkilat mensuplarımız, İttifak ortaklarımızla uyum içerisinde olağanüstü bir özveriyle çalıştı, koşturdu, emek verdi. Biz de son iki aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle hem halkımızın nabzını tuttuk, hem de icraatlarımızı, projelerimizi, hedeflerimizi milletimizle paylaştık.



İftar ve açılış programlarıyla da toplumumuzun çeşitli kesimleriyle buluştuk. Buradan bizi muhabbetle bağrına basan tüm illerimize teşekkür ediyorum.

"Hep başardık, bundan sonra da başararak yola revan olacağız"

Kardeşlerim, bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın ve vakarın yanında olduk. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz.



Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, tebrik etmekten, kabul etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık.



Hep başardık. Başararak geldik. Bundan sonra da başararak yola revan olacağız.



Sizlerle bizler kazanarak devam edeceğiz.

"Özeleştirimizi cesaretle yapacağız"

Kardeşlerim, sandıklar kapanmış, millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir.



Yüksek Seçim Kurulumuz önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır.



Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir.



Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor.



Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız.



Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız.

"Milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız"