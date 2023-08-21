Cumhurbaşkanı Erdoğan başıboş köpek sorunuyla ilgili konuştu: Güvenli sokaklar için ne gerekiyorsa yapacağız Başıboş köpek sorunuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da bu problem nasıl çözüme kavuşturulduysa Türkiye'de de aynı uygulamaların devreye sokulacağını bildirdi. Erdoğan ayrıca, "Bu konunun takipçisiyim. Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olanlardan biri de vatandaşların canını yakan başıboş köpek sorunuydu.

"Barınaklarda toplamayla bu iş bitmiyor"

Başıboş köpek sorunuyla ilgili çalışmalar yapan Konya Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi'ni örnek gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başıboş, sahipsiz köpeklerle mücadele konusunda yasal düzenleme mevcut. Gerek ilgili bakanlık gerekse belediyeler sahipsiz, başıboş köpekleri barınaklara topluyor, ama toplamak işi bitirmiyor. Bunları barınaklar çerçevesi içerisinde bir yerlerde toparlamak lazım. Örneğin Konya Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'da Beykoz Belediyesinin barınakları var. Belediyelerimizde bu konuya hassasiyet gösteriyoruz ve yasal düzenlemeyle de bu işi kontrol altına almanın gayreti içerisindeyiz. Ben mesela Beykoz Belediye'mizin çalışmasını takdir ettim" dedi.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Erdoğan bundan sonraki süreçte diğer belediyelere de Konya ve Beykoz modelini örnek gösterdi.

"Avrupa'da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa biz de aynı uygulamaları hayata geçireceğiz"

Avrupa ülkelerinde başıboş köpek sorunu nasıl çözüldüyse Türkiye'de de aynı metodların uygulanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa biz de aynı uygulamaları hayata geçireceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatlar verilmişti." şeklinde konuştu.

Sokakları çocuklar için güvenli hale getirmenin görevlerden biri olduğunu da belirten Erdoğan, ilgili bakanlıkları konu üzerinde çalışmalarını yürüttüğünü sözlerine ekledi.

"Bu konunun takipçisiyim"

Başıboş köpek sorununun takipçisi olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başıboş köpeklerle ilgili hangi kurumun yetkili ve görevli olduğu kanunlarımızda belli. Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu konunun takipçisiyim. Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan son olarak ise, "Fakat ne yaparsanız yapın bu iş bir defa vatandaşın kendi köpeğine sahip olmasını gerektiriyor. Eğer sahip olmazsa, o bir gün gelir kendi evindeki çocuğuna da aynı darbeyi vurur." dedi.

"Belediyelerimizde bu konuya hassasiyet gösteriyoruz ve yasal düzenlemeyle de bu işi kontrol altına almanın gayreti içerisindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

Başıboş, sahipsiz köpeklerle mücadele konusunda yasal düzenleme mevcut. Gerek ilgili bakanlık gerekse belediyeler sahipsiz, başıboş köpekleri barınaklara topluyor, ama toplamak işi bitirmiyor. Bunları barınaklar çerçevesi içerisinde bir yerlerde toparlamak lazım. Örneğin Konya Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'da Beykoz Belediyesinin barınakları var. Belediyelerimizde bu konuya hassasiyet gösteriyoruz ve yasal düzenlemeyle de bu işi kontrol altına almanın gayreti içerisindeyiz. Ben mesela Beykoz Belediye'mizin çalışmasını takdir ettim. Tabii bunlar için çok çok büyük alanlar gerekiyor ve bu büyük alanlarda da bunların teşhis, tedavi hatta gerekirse ameliyatlarına varıncaya kadar bunları yapmaları şart. Beykoz bunu yapıyor, gördüm. Aynı şekilde Konya bunu yapıyor. Bundan sonraki süreçte de bunu bizler yapmaya kararlıyız ve bu kararlılığımız devam edecek.

"Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yapacağız"