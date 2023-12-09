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ensonhaber.com

Ankara’nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi’nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından Tunahan Yılmaz, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz'ın yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

'Artan şikayetlerin farkındayız'

'Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş sokak köpeği sorunuyla ilgili artan şikayetlerin farkında olduklarını söyledi.

Sözlerine devam eden Erdoğan, Ankara'da saldırıya uğrayan küçük Tunahan ve ailesinin yaşadıklarının yürekleri dağladığını belirtti.

"Evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladı"

Başıboş köpeklerle ilgili net konuşan Erdoğan, sorunun mutlaka çözüme kavuşturulacağını vurguladı.

"Mutlaka çözüme kavuşturacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Önceki gün Ankara'da bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladı… Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız."