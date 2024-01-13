Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Terörle mücadele masada

Türkiye'nin yüreği yanıyor...
9 kahraman askerimiz, Mehmetçiğimiz şehit oldu...
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz, memleketlerinde düzenlenen törenle son yolcuklarlarına uğurlanmaya başlandı.
Şehit olan Mehmetçiklerimiz son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri ise şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor.
Bölgede teröristlere yönelik hava harekatı sürerken, dün akşam acil toplantı kararı aldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir." ifadelerini kullandı.
Toplantı Dolmabahçe'de yapıldı
Bu açıklamanın ardından toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan zirvenin gündeminde ise terörle mücadele konusu var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın iştirak etti.
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