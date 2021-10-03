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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

    Geçtiğimiz hafta danışmanları ve bakanlarla birlikte basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 sayı yaptığını öğrenince şapkasını takarak 'güzel' deyip sahadan uzaklaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 12:09
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta danışmanları ve bazı bakanlarla basketbol oynadı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da eşlik ettiği maçtan ilginç kareler geldi.

    Twitter hesabından o anların görüntüsünü Cumhurbaşkanı Erdoğan da paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı #1

    "MEHMET BEN KAÇ YAPTIM"

    Videonun sonunda "Mehmet, ben kaç yaptım?" sorusuna 27 cevabını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Güzel" diyerek şapkasını taktı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı #2

    "HAREKETTE BEREKET VARDIR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı gönderide, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı #3

    "DÜNYA DURDURAMAMIŞ, BEN NASIL FAUL YAPMADAN DURDURAYIM"

    Alpay Özalan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak "Dünya durduramamış, ben nasıl faul yapmadan durdurayım :)" sözlerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı #4

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