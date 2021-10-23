Afrika ziyaretlerinden duyulan rahatsızlıkları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'dan insanlık dersi alınamayacağını söyleyerek katliamları saydı.

Eskişehir'de AK Parti'nin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika dönüşünde yapılan yorumlara değindi.

Afrika'ya gitmenin yersiz olduğunu belirten muhalefeti ve Batı'nın ziyaretlere karşı tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ufku dar olanlar, ufku Ankara'nın ötesine geçemeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kesimin, atılan tüm adımlardan rahatsızlık duyduğunu gördüklerini belirtti.

BATI'NIN SÖMÜRGECİ ZİHNİYETİNİ HATIRLATTI

Tepkisini, "Hayatında ticaret yapmamış, ihracat, üretim, kalite nedir bilmeyen, 'Türkiye'nin Afrika'da ne işi var' diyor." ifadeleriyle dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'daki sömürgeci ülkeleri işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, bize insanlık dersi veremez VİDEO



İNSANLIK DERSİ TEPKİSİ

Aynı sorunun Batı tarafından da yöneltilmesine karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık dersi alınabilecek son yerin Batı olduğunu vurguladı.

"GEÇMİŞLERİYLE YÜZLEŞMEYENLERİ MUHATAP ALMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin daha adil bir dünya idealiyle verdiği mücadele, sömürgecileri ve içimizdeki uzantıları fevkalade rahatsız ediyor.

Afrika'daki kendi kanlı ve katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları biz kesinlikle muhatap almıyoruz.





"BUNLAR BİZE İNSANLIK DERSİ VEREMEZ"

Yahu siz değil misiniz Ceazir'de 1 milyon insanı katlettiniz. Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz. Ruanda'da 900 bin insanı katlettiniz. Kim bunlar? Batı batı...

Fransa, bunu yapanlar, bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı öğrenmeleri lazım. Nereden? Türkiye'den öğrenmeleri lazım." ifadelerini kullandı.