Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu

Törendeki konuşmasında Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e yönelik sözlerini değerlendirdi. Erdoğan, "Bay Kemal, sana bu millet bu devleti teslim eder mi?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın gündeminde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e ilişkin açıklaması vardı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KANDİL SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu, söz konusu açıklamasında, "Söz veriyorum; o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir. Mücadele bilek işidir." ifadelerini kullanmıştı.

"SANA BU MİLLET BU DEVLETİ TESLİM EDER Mİ"

"Bay Kemal çıktı ne diyor? Gelirse, eğer gelirse, Kandil'i yerle yeksan edecekmiş." diyen Erdoğan, "Bay Kemal, sana bu millet bu devleti teslim eder mi? Bu HDP'ye, bu İyi Parti'ye bu devlet teslim edilir mi? Biz biriz, beraberiz, hep birlikte inşallah Türkiye'yiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, ne Türkiye'nin ne de bölgenin geleceğinde terör örgütü PKK ve uzantılarının yerinin olmadığını vurguladı.

Erdoğan: Bay Kemal, sana bu millet bu devleti teslim eder mi? ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

"BATMAN'I BU YATIRIMDAN MAHRUM BIRAKMAK İSTEDİLER" AÇIKLAMASI

"Ilısu Barajını hizmete aldık. Santralde üretilecek elektrik, ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacak.

Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem içeride hem dışarıda kirli kampanyalar yürütüldü.

"BİZ SİZİN İÇİN VARIZ"

Elbette sadece Ilısu ile yetinmiyoruz. Bugün burada yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının, OSB'deki fabrikaların da resmi açılışlarını yapıyoruz. Biz sizin için varız.

36 FABRİKANIN AÇILIŞI YAPILDI

Bölgemizin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini karşılamak için 12 bin hektarlık alanda yürütülen Menengiç aşılaması çalışmaları ile çok sayıda hayvancılık projelerinin açılışını yapıyoruz. Batman OSB'de faaliyete geçen 36 fabrikayı buradan açıyoruz.

4 BİN YENİ İSTİHDAM

500 milyon liralık yatırım ile açılan bu fabrikalar sayesinde şehrimize 4 bin yeni istihdam sağlandı. İşte bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Yeni bir OSB'nin kurulumuna başladık.



Huzura kavuşan Batman'ın yükselişini takdirle izliyor ve gerekli desteği veriyoruz. 20 yıl önce nasıl bir Batman vardı bugün nasıl bir Batman var. Batman, yıllarca terör örgütünün zulmü altında acılar çekmiş bir şehrimizdir.

TEK PARTİ DÖNEMİ ELEŞTİRİSİ YAPTI

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma dönemindeki sıkıntılarına baktığımızda karşımıza hep tek parti döneminin ayak izleri çıkmaktadır.

Ne zaman ipler tek parti zihniyetinin eline geçti, o zaman sıkıntı çekmeye başladık. Ülkeye bir felaket gibi çöken bu zihniyete karşı milletin safında yer alanlar çeşitli darbelerle susturuldu.





BATMAN'A 19 YILDA 16 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Bu topraklarda bin yıldır birlikte yaşayan insanlar olarak vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk. Bütün bu yanlış uygulamalar bölgede terör örgütlerinin zemin bulmasına yol açan zehirli bir iklimin oluşmasına yol açtı. Hükümete geldiğimizde işte böyle bir bölge fotoğrafıyla karşı karşıyaydık.

Hemen kolları sıvadık. İlk iş olarak insanların gönül dünyalarında baskı ile eşleşmiş olağanüstü hali biz kaldırdık. Biz 76 üniversite ile geldik. Geldikten sonra bu sayıyı 206 üniversiteye çıkardık. İşte Batman Üniversitesi bunlardan biridir. Geçtiğimiz 19 yılda Batman'a 16 milyar liralık yatırım yaptık.





"2023'TE SANDIKLARI PATLATACAĞIZ"

2023'e kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Özellikle hanım kardeşlerimden bunu bekliyorum. Ana kademeden, gençlerden bekliyorum. Kapı kapı dolaşacağız ve Allah'ın izniyle 2023'te de sandıkları patlatacağız.

Esasen ülkemizin son 8 yılında yaşadığı her badire örgütü üzerimize salan, aynı kaynaklardan beslenen kin, nefret, husumet dalgalarının eseridir.





"ZULÜMLERE ONE MINUTE DEDİK"

Türkiye, uğradığı saldırılara karşı devleti ve milletiyle dimdik ayakta durdukça bölge üzerinde sinsi ve alçak hesapları olanların bize olan öfkesi daha da kabarıyor.

Biz bölgemizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere ne dedik? 'One minute.' One minute dedikçe önümüze kurulan tuzakların sayısı da çapı da artıyor.





BÜYÜKELÇİ TEPKİSİ

10 tane büyük elçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdekiler veriyor.

"HAİN NİYETLERİ GÖRÜYORUZ"

Çevremizde kurulan kanlı tezgahın gerisindeki hain niyetleri görüyoruz. Türkiye, 2023 imtihanını da başarı ile geride bırakarak dosta güven düşmana korku vermeyi sürdürecektir. Bir daha bu ülkeyi yoksulluğun, terörün, zulmün pençesine bırakmamak için birliğimize kardeşliğimize çok sıkı sarılacağız."