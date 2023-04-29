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Seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kampanyasına devam ediyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adresi bu kez de İzmir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda coşkulu kalabalığa seslendi.

Erdoğan'ın gündeminde HDP ile anlaşan muhalefetin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yönelik vaatlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı, muhalefetin seçimi kazanması durumunda, HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve bebek katili PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Bay Bay Kemal bulduğu herkese Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etti. Böyle devlet yönetilir mi? Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda.

Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri ayaklar olur. Biri HDP'ye söz verildiğini söylüyor. Öteki inkar ediyor. Kandil ne diyor, oyumuz Kılıçdaroğlu'na.



Terör örgütünün ele başları orada. İzmir, Kandil'e evet der mi? Bunun en güzel cevabını 14 Mayıs'ta verecek. Tefecilerden 300 milyar dolar bulduk hemen getireceğim diyor. Bıktık bu yalanlardan bulduysan bu parayı al getir, getirdin de niye getirdin mi dedik.



Vereceksen Merkez Bankası'na diğer bankalara ver ama yalan söyleme. Bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Onlardan aldıkları parayı buraya getirecekmiş, yok böyle bir şey. Bunların hayatı yalan. Bay Kemal ne diyor? Selo'yu cezaevinden çıkartacakmış, hatta bebek katili Apo'yu da çıkartacakmış."