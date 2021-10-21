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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar fabrikasında

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için Hadımköy'deki Baykar fabrikasına taziye ziyareti gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 17:37
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar fabrikasında

    Baykar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, 18 Ekim günü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA’ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna Fatih Camii’nden uğurlandı.

    72 yaşında hayatını kaybeden Bayraktar, Sarıyer aile kabristanlığına defnedildi.

    TAZİYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük Afrika ziyaretleri kapsamında ülkede olmadığı için, Bayraktar’ın cenaze törenine katılamadı.

    Özdemir Bayraktar’ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar fabrikasına taziye ziyareti gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar fabrikasında #1

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