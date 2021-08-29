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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA’yı imzaladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA’yı imzaladı

    TSK'nın envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına eklenen 'Bayraktar Akıncı TİHA', Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.08.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 18:33
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    Semaların yeni gücü 'Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)'...

    Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, vatani görevine başlıyor.

    Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI bugün düzenlenen törenin ardından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'daki Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı.

    TİHA'YA İMZA

    Alkışlarla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni gücü Bayraktar Akıncı TİHA’yı imzaladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA’yı imzaladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA’yı imzaladı #1

    AKINCI TİHA, TSK'ya teslim edildi FOTO GALERİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA’yı imzaladı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA’yı imzaladı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA’yı imzaladı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA’yı imzaladı #5

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