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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri için tarih verdi
- AA
- 11.04.2021 - 14:50
- Güncelleme : 11.04.2021 - 15:24
Milyonlarca emeklinin her yıl cebini rahatlatan bayram ikramiyelerinin yatıralacağı tarih belli oldu.
Emeklilerin beklediği o müjdeli haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
MAYIS AYININ İLK HAFTASI YATACAK
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulü'nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında yatırılacağını duyurdu.
ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ YAPILACAK
Erdoğan, "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri için tarih verdi VİDEO