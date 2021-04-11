Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
490.801
-0.36%
EXEN Coin
22.80
-2.01%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri için tarih verdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri için tarih verdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağını duyurdu.
    • AA
    • 11.04.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 15:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Milyonlarca emeklinin her yıl cebini rahatlatan bayram ikramiyelerinin yatıralacağı tarih belli oldu.

    Emeklilerin beklediği o müjdeli haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

    MAYIS AYININ İLK HAFTASI YATACAK

    Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulü'nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında yatırılacağını duyurdu.

    ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ YAPILACAK

    Erdoğan, "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri için tarih verdi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri için tarih verdi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri için tarih verdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir