Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağını duyurdu.

Milyonlarca emeklinin her yıl cebini rahatlatan bayram ikramiyelerinin yatıralacağı tarih belli oldu.

Emeklilerin beklediği o müjdeli haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

MAYIS AYININ İLK HAFTASI YATACAK

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulü'nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında yatırılacağını duyurdu.

ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ YAPILACAK

Erdoğan, "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri için tarih verdi VİDEO