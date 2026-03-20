Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası Rize simidi yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de...

Bayramı geçirmek üzere baba ocağı Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

"ORTA DOĞU KAYNIYOR"

Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'nun kaynadığını belirterek, "Bu Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabbim yar yardımcımız olsun." dedi.

RİZE SİMİDİ YEDİ

Konuşmasının ardından Rize simidinden yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere de simit ikram edilmesini istedi.

"BU SADECE RİZE'DE OLUR"

Erdoğan, "Bu bizim simit. Bu sadece Rize'de olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.