Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici ile görüştü AK Parti Genel Merkezi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan seçim sürecini ve diğer önemli gelişmeleri ele aldı.

Türkiye seçim atmosferine girdi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart'ta Meclis'i feshedip, Türkiye'yi 14 Mayıs'ta seçime götürecek.

Millet İttifakı'ndan gergin geçen süreç sonunda adayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamasından sonra seçim süreci fiilen başladı.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP özellikle deprem bölgesine ağırlık vererek tüm ülkeyi kuşatıcı bir seçim çalışması gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda görüşmelerini sürdürüyor.

Mustafa Destici'yi kabul etti

Dün İttifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti.

Basına poz veren liderler, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmesine basına kapalı olarak devam etti.

"Uyumlu bir şekilde ittifakımız ve çalışmamız devam ediyor"

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Destici, şu ifadeleri kullandı: