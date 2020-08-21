Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen tarihi müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini açıkladı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte büyük bir heyecanın içerisine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos Cuma günü büyük bir müjde açıklayacağını duyurdu.

O gün geldi çattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Enerji kalkınmanın temel unsuru olmakla birlikte, çok büyük öneme sahiptir.

Suriye'de son yıllarda yaşananları düşünün. Birileri doğrudan petrol tesislerine yöneldi. Aynı durum Libya'da da yaşandı.

Doğu Akdeniz'deki oyunların arkasında enerji kaynakların paylaşımı vardır.

Bugünlere kolay gelmedik.

Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar.

Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.

Fatih, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti.

Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz bulduk VİDEO

Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk.