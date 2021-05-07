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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

    Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin bölgesel konularını ele aldı.
    • AA
    • 07.05.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 17:36
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Türkiye ve Belarus'un ikili ilişkilerinin görüşüldüğü telefon görüşmesinde bölgesel konulara da değinildi.

    "BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI"

    Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü #2

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