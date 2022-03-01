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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus lideriyle görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 01.03.2022 - 00:46
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus lideriyle görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili telefon diplomasisine devam ediyor.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi.

    BELARUS CUMHURBAŞKANI İLE MÜZAKEREYİ ELE ALDI

    Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus lideriyle görüştü #1


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