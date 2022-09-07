Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi'ni ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’da, Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret etti.

Türk işçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Türk işçilerle bir araya gelerek, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, "Sırbistan’ı Balkanlar’da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti VİDEO













