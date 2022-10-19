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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben muhafazakar bir devrimciyim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben muhafazakar bir devrimciyim

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na hodri meydan çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 13:56
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

    Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hodri meydan' çağrısı yaptı.

    "Projelerimizi yarıştıralım"

    "Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmak istiyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem kendine bu kadar güveniyorsun, gücün yetiyorsa yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza birikimlerimizi, vizyonlarımızı projelerimizi yarıştıralım. Çık karşıma kararı millet versin. Aday olmak istiyor da birilerinin tehdidine maruz kalıyorsan korkma. Öyleyse hodri meydan." ifadelerini kullandı.

    "Ben muhafazakar bir devrimciyim"

    "Cumhurbaşkanı adayıyım diyemeyenlerin ülkenin hangi meselesinin çözümünde devrimci bir yaklaşımla reform yapabileceğini doğrusu merak ediyorum." diye belirten Erdoğan, "Bay Kemal senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben devrimci bir muhafazakarım

    Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

    Altılı masa için seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen hala aday çıkartamadıklarını söyleyen Erdoğan, "Hayallerinle arana engel koyanlar kimse söyle omuz omuza mücadele edelim. Gerekiyorsa 6'lı masadaki ortaklarını da görünmeyen ortaklarını da birlikte ikna edilim." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben muhafazakar bir devrimciyim #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben muhafazakar bir devrimciyim #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben muhafazakar bir devrimciyim #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben muhafazakar bir devrimciyim #4


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